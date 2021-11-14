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لجنة الامن القومي لبرلمان ايران تحثّ على الغاء تأشيرات الدخول مع بلدان الجوار

لجنة الامن القومي لبرلمان ايران تحثّ على الغاء تأشيرات الدخول مع بلدان الجوار
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

حثّ المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زادة مشكيني على الغاء تأشيرات الدخول بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلدان الجوار.

العالم - ايران

وقال النائب عن اهالي مشكين شهر/ شمال غرب ايران/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي يوم السبت، إن الغاء تاشيرات الدخول تتطلب اتفاقات ثنائية وبالنظر الى سياسة البلاد القائمة على التركيز على بلدان الجوار ينبغي التحرك في توطيد العلاقات مع هذه البلدان.

واضاف: ينبغي ازالة العقبات القائمة على طريق اقامة علاقات حسنة مع بلدان الجوار وتوفير الاجواء لالغاء تأشيرات الدخول بين ايران وهذه البلدان.

وتابع: إن المساعي الرامية لتحسين العلاقات مع الجوار والارتقاء بها لاينبغي ان تكون من جانب واحد بل على هذه البلدان اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه ايضا.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتضع اية قيود في مجال توطيد العلاقات مع الجوار سوى القيود التي تضعها هذه البلدان على نفسها.

وشدد على ان تقوم العلاقات الدبلوماسية على مبدأ الاحترام المتبادل والوفاء بالتعهدات والالتزامات بشكل مطلوب.

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لجنة الامن القومي لبرلمان ايران تحثّ على الغاء تأشيرات الدخول مع بلدان الجوار

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