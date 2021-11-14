أفغانستان.. ضحايا بانفجار في حافلة في كابول

العالم - افغانستان

وقال عمال فرق الإسعاف إن الانفجار نتج على ما يبدو عن قنبلة زرعت في الحافلة.

كما قال سائق الحافلة، في حديث له مع موقع الأسوشيتدبرس في المستشفى، إنه في وقت ما أثناء السير على الطريق، صعد رجل مشبوه إلى الحافلة وبعد بضع دقائق، وقع الانفجار في مؤخرة الحافلة.

وأضاف السائق مرتضى أنه رأى راكبين بينما كانا يسقطان من مؤخرة السيارة وملابسهما مشتعلة، فيما فر ركاب آخرون من المقدمة.

وإلى هذا، قال المتحدث باسم طالبان الحاكمة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، للأسوشيتدبرس، إن حريقا نشب في الحافلة الصغيرة وتسبب في انفجار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأظهرت صور من موقع الحادث حطام سيارة محترقا مع دخان يتصاعد في الهواء.

وقع الانفجار على الطريق الرئيسي الذي يمر عبر دشتي برشي، وهو حي مترامي الأطراف على الجانب الغربي من كابول يقطنه أفراد من أقلية الهزارة بشكل كبير.

كان الهزارة الأفغان، ومعظمهم من المسلمين الشيعة، هدفا لحملة عنف وحشية على مدى السنوات العديدة الماضية، والتي ألقي باللوم فيها على تنظيم الإرهابي داعش.

ونفذ مسلحون عدة هجمات مميتة في دشتي برشي، بما فيها هجوم عام 2020 الذي استهدف مستشفى للولادة.