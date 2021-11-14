خطة تحالف العدوان القادمة بعد الإنسحاب من الحديدة

العالم - خاص بالعالم

قال الزبيدي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان الهاجس الاميركي والاسرائيلي الاساسي، هو سيناريوهات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد تحرير مأرب من ايادي تحالف العدوان.

واضاف: ان انسحابات قوات تحالف العدوان من الحديد، يأتي في إطار الهاجس الاميركي بالنسبة لجنوب اليمن، والشاهد على هذا الإرهاصات الأخيرة التي شهدها الجنوب، وهي حضور اميركي مباشر في حضر موت، وحضور اسرائيلي بعين اماراتية في الجزر، وحضور استخباراتي عسكري بريطاني في المهرة.

واوضح، ان تحالف العدوان يرى في الجنوب الخاصرة التي يفترض ان يسيطر عليها بعد ما إقتربت ساعة الحسم في مأرب، مشيراً الى ان الجنوب اليمني الممتد من المخاء الى باب المندب، يعتبر هدف استراتيجي للاسرائيلي والاميركي والبريطاني، من أجل الوصول الى باب المندب.