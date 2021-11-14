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وضع خطة لإعادة تأهيل 200 ألف منزل ريفي في ايران

وضع خطة لإعادة تأهيل 200 ألف منزل ريفي في ايران
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن ممثل الولي الفقيه في مؤسسة اسكان الثورة الاسلامية انه وضع خطة لأعادة تأهيل 200 ألف منزل ريفي في البلاد حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022).

العالم - ايران

على هامش زيارته التفقدية لمشاريع بناء المساكن في المناطق القروية بمحافظة البرز (غرب طهران) أكد حجة الاسلام حسين روحاني نجاد على اهمية تاهيل المنازل الريفية، وقال: مع الخطط الموضوعة، سنقوم بإعادة تأهيل وتحسين 200 ألف وحدة سكنية ريفية في العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 مارس 2022).

واشار إلى الزلازل الأخيرة الذي شهدته البلاد وأضاف: ان مؤسسة الإسكان تعمل بجدية على إعادة بناء هذه المناطق حتى يتمكن الناس من الاستقرار قبل فصل الشتاء.

ولفت الى استمرار بناء 100 ألف وحدة سكنية للمحرومين في العام الماضي، بعضها مجاني وبعضها مبني بقروض منخفضة الفائدة، في اطار ازالة الحرمان.

كما أشار إلى دور مؤسسة الإسكان في خطة تعزيز الإنتاج السكني في ايران، وقال: من أصل مليون وحدة سكنية، تقع على عاتق مؤسسة الإسكان مسؤولية بناء 400 ألف وحدة منها 200 ألف في القرى، كما يجري تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة في القرى والمدن، وسنقوم ببناء 200 ألف وحدة في المدن التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة.

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وضع خطة لإعادة تأهيل 200 ألف منزل ريفي في ايران

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