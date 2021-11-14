'مخيم الهول' أخطر منطقة في العالم

العالم - سوريا

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات الاغتيال داخل المخيم تتم في وضح النهار، مشيرة إلى أنه يضم 60 ألف سوري وأجنبي بمن فيهم عائلات تنظيم “داعش” الارهابي، وقالت أن هناك امراة تدعى “سارة” تعرض أقرباؤها للاغتيال بعد خروجهم من صلاة الجمعة ما أودى بحياة اثنين منهم، فيما فقدت أخرى تدعى “ليلى” زوجها في منتصف الليل مشيرةً إلى أنها حامل في أشهرها الأخيرة، وأن الضحيتين هما من بين 81 شخصاً الذين فقدوا حياتهم خلال هذا العام في المخيم.

وتابعت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان التي استهدف العاملون فيها تقول إن مخيم “الهول” بات أكثر دموية هذا العام وسجل رقما قياسيا.

وفيما دعت “قسد” لإعادة تشكيل المخيم بشكل حاسم إثر ازدياد عمليات الاغتيال داخله فقد أشارت الصحيفة إلى أنه يجسّد التاريخ العنيف للمنطقة منذ افتتاحه عام 1991 لاستقبال اللاجئين العراقيين آنذاك ثم تحوله لملاذ للهاربين من ارهابيي “داعش” بحلول 2016 فيما تم تقسيمه لوضع الأجانب من قاطنيه وضمنهم عوائل عناصر “داعش” الارهابي في ما يسمى بـ”الملحق” وإبقاء السوريين والعراقيين في المكان الرئيسي للمخيم.

يذكر أن مخيم “الهول” يشهد باستمرار عمليات اغتيال يقال أن منفذيها يتبعون للتنظيم الارهابي، في حين تتولى “قسد” أمن المخيم لكنها لاتحرك ساكنا.