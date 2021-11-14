صافرة صينية لإدارة مباراة سوريا وإيران

العالم - إيران

وتألف طاقم التحكيم من "ما نينج" حكما للساحة، وهو من مواليد عام 1979، بجانب المساعدين "شاي زيانج" و"كاو يي"، والحكم الرابع "شين ينهاو".

ويتولى "فو مينج"، إدارة تقنية الفيديو، ويساعده العماني أحمد أبو بكر الكاف، أما السعودي علي أحمد الطريفي سيكون مقيم الحكام، والقطري راشد الدوسري مراقبا للمباراة.

ويتذيل المنتخب السوري، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الإمارات والعراق، والخسارة أمام إيران وكوريا الجنوبية ولبنان.

أما منتخب إيران يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف طريق الخسارة حتى الآن.