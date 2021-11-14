مناعة بمدة 12 شهرا يوفرها لقاح "رازي كووبارس"

العالم - إيران

وقال بني هاشمي اليوم الأحد لوكالة "إرنا" إن لقاح رازي كوو بارس هو أحد اللقاحات الذي يوفر الحماية من مرض كوفيد-19 لمدة 9 إلى 12 شهرا بسبب تنشيط جهاز المناعة الخلوي.

وأضاف: حتى بعد عام من تلقي الجرعة النهائية للقاح یمنح مناعة أجسامنا في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أن لقاح "رازي كووبارس" هو أول لقاح يستعمل بشكل استنشاقي والحقن.

يذکر أن لقاح "رازي كووبارس" المضاد لفيروس كورونا نجح من خلال تقنية التكنولوجيا الحيوية وبجهود الباحثين الإيرانيين في معهد "رازي" للقاحات والمصل، نجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية.

وتم إجراء المرحلة الأولى من تجربة هذا اللقاح في مارس 2020 بمشاركة 133 متطوعا، وفي هذه المرحلة تم تحديد الجرعة الفعالة للقاح، أما المرحلة الثانية فقد تمت في شهر يونيو 2021 بمشاركة 500 شخص، وكانت النتائج مرضية بناء على تحليل فريق التجارب السريرية.