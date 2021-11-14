مقتل 7 عسكريين في هجومين لـداعش شمال شرق نيجيريا

العالم - افريقيا

وقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط يوم أمس عندما نصب لهم التنظيم كميناً.

وذكر بيان للجيش النيجيري أن العسكريين استدعوا إثر هجوم إرهابي في بلدة أسكيرا أوبا بولاية بورنو، وأورد البيان "للأسف، دفع العميد دزارما زركوسو، وثلاثة جنود، أرواحهم في عرض نادر للشجاعة عندما جاؤوا لتعزيز هجوم مضاد ضد الإرهابيين".

وذكر الجيش أن العسكريين، مدعومين بطائرات مقاتلة، "حيّدوا عددا من الإرهابيين" ودمروا العديد من مركباتهم.

وقتل ثلاثة عسكريين آخرين في كمين نصبه "تنظيم داعش - ولاية غرب إفريقيا" الجمعة في قرية تامسو كاو على الطريق السريع الممتد ل120 كيلومترا بين مايدوغوري وداماتورو، عاصمة ولاية يوبي، حسب ما أفاد مصدران عسكريان، واستولى المسلحون على آلية عسكرية.