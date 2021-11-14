الكشف عن خطة التوسعة النهائية لمرقد الإمام الحسين (ع)

العالم - العراق

ونقل بيان لاعلام العتبة عن رئيس القسم قوله، إن "العتبة الحسينية وادارتها تسعى دائما لخدمة الزائرين، وتوفير افضل الوسائل التي تساهم بتسهيل أداء مراسيم الزيارة عند مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأوضح "بعد سقوط نظام الطاغية، تحولت جميع المناسبات الدينية المعروفة الى زيارات مليونية يحييها الملايين من الزائرين من داخل وخارج العراق، لذا قامت إدارة العتبة الحسينية بإعادة النظر بالمساحات السابقة وتوسعتها".

وأضاف أن "التوسعة الخاصة بالحرم تنفذ على خطوتين، الخطوة الاولى هي التوسعة الداخلية والتي تشمل السراديب الأربعة (القبلة، والحجة، والشهداء، والرأس الشريف)، بالاضافة الى مشروع الحائر الحسيني، حيث تبلغ مساحة المشاريع الاربعة اكثر من (4000 م2) في حين تبلغ مساحة الحائر الحسيني (20000 م2)".

وتابع أن "الخطوة الثانية من الخطة هي التوسعة الخارجية المحيطة بالصحن الحسيني مقسمة الى مراحل تشمل صحن العقيلة زينب {عليها السلام} من الجهة الجنوبية، وصحن الإمام الحسن {عليه السلام} من الجهة الجنوبية الشرقية من باب القبلة باتجاه منطقة بين الحرمين، وصحن الإمام الحجة {عجل الله فرجه} من الجهة الشرقية منطقة ما بين الحرمين، وصحن حبيب بن مظاهر الاسدي من الجهة الغربية".

وبين أن "العتبة الحسينية قسمت المشروع الى مراحل لسببين، الاول من اجل عدم غلق المدينة بشكل كامل بسبب الاعمال، والسبب الثاني يتمثل بالعامل الاقتصادي واستملاك الاراضي".

وأشار إلى أن "الخطة التي تشمل التوسعة تمت من خلال لجنتين تابعتين للعتبة الحسينية والعباسية، بالإضافة الى لجان تابعة للجهات المعنية التابعة للحكومة".

واكد أن "هذه الخطة من المقرر أن تنفذ خلال مدة (30) عاما منذ انطلاقها عام 2014 وبمساحة اجمالية تصل الى نصف مليون متر مربع".

وأشار إلى أن "المساحة السابقة للصحن الحسيني الداخلي كانت تبلغ (6000) في حين المساحة الاجمالية للصحن بشكل كامل (15000 م2)".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تواصل العمل في مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) والواقع في الجهة الجنوبية من مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) والبالغ مساحته أكثر من (150) الف متر مربع.