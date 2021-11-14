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الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين

الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

اختتمت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي بالعراق، اليوم الأحد، العملية الأمنية الواسعة التي بدأتها امس السبت في سلسلة جبال حمرين  وما يسمى بمعسكر عائشة الذي يستخدمه عناصر داعش الارهابي كمأوى لهم في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وانطلقت العملية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الارهابي.

وانقسمت المحاور الشمالية والشرقية أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والاربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

وجاء تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش الإرهابي التي نفذت جرائم بحق المدنيين، فيما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العملية.

واسفرت العملية عن مسح وتطهير وتأمين مساحة كبيرة تقدر بـ 150 كم وتدمير 14 مضافة تابعة لفلول “داعش” الإرهابي تحتوي على مؤن لوجستية، فضلا عن تفجير نفق يستخدمه الارهابيون. كما تم الاستيلاء على عجلة تحتوي على معدات حفر الانفاق ومواد طبية.

ويتعهد ابطال الحشد الشعبي بمواصلة ملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في كل بقعة من ارض الوطن لدرء شرورهم وانهاء تواجدهم وتهديدهم لمناطقنا ومدننا الآمنة.

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