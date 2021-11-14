الرئيس الإيراني يوعز باتخاذ مايلزم فورا لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال

العالم - إيران

كما أمر رئيسي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عصر اليوم، النائب الأول لرئيس الجمهورية أن يتجه إلى مناطق الزلزال في أقصر وقت ممكن للتعرف عن كثب على مشاكل وتداعيات الحادث وبث الأمل والهدوء في قلوب المواطنين وطمأنتهم بشأن توفير كافة الخدمات الإغاثية وفي الوقت المناسب لهم.

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، عن وقوع زلزال بقوة 6,4 درجات عى مقياس ريختر، عصر اليوم الأحد في أنحاء مختلفة بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

وفي سياق متصل، قال مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زاده" إن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر الزلزال.

وأكد "حسن زاده" أن غير هذه الحصيلة لم يرد لحد الآن أي تقرير بشأن وقوع ضحايا آخرين إثر الزلزال.

وعن الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال، فقد أشار رئيس مركز طوارىء هرمزكان، أن الحادث أدى إلى تشققات في جدران بعض المنازل.

ولفت بأن فرق الانقاذ توجهت فور وقوع الحادث إلى المناطق المنكوبة وشرعت في خدماتها لإغاثة المواطنين.