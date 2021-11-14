الصحة السورية: نسبة إشغال العنايات المشددة مازالت مرتفعة

العالم - سوريا

وكشف حسابا في تصريح لمندوبة سانا أن نسبة إشغال العنايات المشددة في محافظة دمشق وريفها وطرطوس والسويداء مازالت مئة بالمئة مبيناً أن عدد المرضى في أقسام العزل والعناية المشددة بلغ 2300 بمختلف المحافظات حالياً ولم تحول أي حالة إلى خارج المحافظات منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد الدكتور حسابا الضغط الكبير على المشافي حيث بلغ عدد المرضى في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس 140 إصابة ما شكل عبئاً على المشفى الذي تم دعمة مؤخراً بـ 50 أسطوانة أوكسجين بينما بلغ عدد المرضى في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء 118 مقابل 70 سريراً مخصصة لمرضى العزل.

من جهة أخرى بين حسابا أن نسبة الإشغال في مركز الكورنيش الجنوبي باللاذقية المخصص لاستقبال مرضى كورونا الذين يحتاجون لدعم أكسجة 25 سريراً فقط من مجمل طاقته الاستيعابية البالغة 100 سرير.

وشدد حسابا على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كونه السبيل الوحيد لتخفيف شدة الإصابة وتخفيف نسب القبول في المشافي إضافة إلى تطبيق الإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد المكاني.