خبراء يكشفون "رسائل" المناورات العسكرية بين الجزائر وروسيا

العالم - الجزائر

وأكد الخبراء على أن المناورات العسكرية التي تقام بين البلدين في روسيا أو الجزائر تؤكد عمق وقوة العلاقات المستمرة منذ سنوات طويلة وتؤكد التحالف القائم بين الجزائر وروسيا كقوة عظمى.

وبحسب الخبراء فإن الجزائر حريصة على علاقتها القوية مع روسيا لأن التعاون بين البلدين يشمل العديد من المجالات ويستمر بنفس القوة نحو تنسيق عال وقوي نحو المستقبل.

وفي 12 نوفمبر/ الجاري، اختتمت فعاليات التدريب المشترك الروسي – الجزائري لعناصر القوات المسلحة الذي استضافته روسيا.

وأفاد جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أن ممثلي الجيشين الروسي والجزائري وجها التهنئة للمشاركين في التدريب المشترك بمناسبة النجاح في تنفيذ مهامهم، وسلموهم هدايا تذكارية وذلك في حفل اختتام التدريب.

من ناحيته قال الخبير العسكري الجزائري أكرم خريف، إن التعاون بين البلدين يتجه دائما نحو الأقوى على المستوى العسكري.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن القوات الجزائرية تجري عادة تمارين ومناورات مع دول عدة، كما تجري مناورات كبرى مع الجانب الروسي.

وقال رمضان بوهيدل، المحلل الاستراتيجي الجزائري، إن العلاقات بين الجزائر وروسيا قديمة ومستمرة بنفس قوتها.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن المناورات العسكرية التي تنظم بين البلدين تأتي ضمن إطارها الطبيعي حيث تقام باستمرار بين الجانبين.

وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية والعسكرية مع روسيا لا ترتبط بأي سياق ظرفي، إلا أن المناورات تعد رسالة لكل من يشكك في تحالفات الجزائر الدولية مع القوى العظمى.

وأوضح أن بعض الأسلحة الجديدة الروسية تملكها الجزائر فقط، ما يزيد قوة الجزائر على المستوى الإقليمي.

ويرى أن المناورات بعيدة عن أي تأويلات أو أنها غير مرتبطة بأية تحولات أو توترات في المنطقة، إلا أنها تؤكد قوة العلاقات بين الجزائر والحليف الروسي.

وفي بيان سابق صرحت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر القوات المسلحة الروسية والجزائرية تبادلوا الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، وقاموا في مرحلة التدريب الختامية بدحر المجموعة الإرهابية بعد أن حاصروها في بلدة احتلها الإرهابيون في وقت سابق، مستعينين بعدد من الطائرات الحربية وناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية “بي إم بي 3” ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة.

وهدف التدريب الذي أتى في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة إلى توطيد وتطوير التعاون العسكري بين الدولتين.