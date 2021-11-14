اصابة 4 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي سعودي على صعدة

العالم - اليمن

وأفاد مراسلنا في صعدة، أن قوات العدوان السعودي استهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، جراء استهداف العدوان السعودي لمنطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.

كما استهدف العدوان السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بصعدة.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.