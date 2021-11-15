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بحریة الحرس الثوري تؤكد جهوزيتها لاغاثة متضرري الزلزال في جنوب ايران

بحریة الحرس الثوري تؤكد جهوزيتها لاغاثة متضرري الزلزال في جنوب ايران
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري جهوزية وحدات السلاح للمشاركة في عمليات الاغاثة والانقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال الاخير الذي ضرب محافظة هرمزكان جنوبي ايران.

العالم - ايران

وقال تنكسيري، في تصريح يوم الاحد، إن جميع وحدات بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل للمشاركة في عمليات الاغاثة والانقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال الاخير في حال طلبت منها إدارة شؤون الازمات بمحافظة هرمزكان.

وفي ذات السياق قال مساعد محافظ هرمزكان في الشؤون الاعمارية رضا مدرس، في تصريح لفارس اليوم الاحد، ان مروحيتين تم نشرهما في المحافظة للمشاركة في عمليات الاغاثة والانقاذ عند الحاجة ابتداءً من فجر اليوم الاثنين.

ويشار الى ان زلزالين شديدين بقوة 6.4 و 6.3 درجة على مقياس ريشتر ضربا محافظة هرمزكان عصر اليوم (الاحد) ماأسفر عن مصرع شخص واحد واصابة 27 آخرين.

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