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طهران ترد على مزاعم وسائل الإعلام حول مستشار عسكري إيراني في سوريا

طهران ترد على مزاعم وسائل الإعلام حول مستشار عسكري إيراني في سوريا
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، على مزاعم بعض وسائل الإعلام حول المستشار العسكري الإيراني في سوريا.

العالم - ايران

وردا على مزاعم وسائل الإعلام السعودية والصهيونية حول اخراج المستشار العسكري الإيراني في سوريا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: الفبركة الخبرية لوسائل الإعلام الصهيونية وبعض الدول الأخرى ليست أمراً جديداً ولها عمق ونطاق مختلف للغاية وعلى مستويات مختلفة، لافتا الى ان المستشار الإيراني تلقى وساماً من وزير الدفاع السوري، معتبرا هذا الخبر لا يستحق الرد.

واشار خطيب زاده إلى زيارة جاويش أوغلو إلى طهران، وقال: سنستضيف وزير الخارجية التركي بعد عدة ساعات، حيث سيلتقي برئيس الجمهورية بالإضافة إلى وزير الخارجية. ينصب التركيز الرئيسي خلال هذه الزيارة على تعزيز وتوسيع العلاقات، والقضايا الحدودية، وبعض القضايا المتعلقة بجنوب القوقاز وسوريا، وقضية أخرى على المستوى الدولي بين البلدين.

غروسي يزور إيران قريبا

وأشار إلى تفاعلات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: للسيد غروسي علاقات وثيقة للغاية مع منظمتنا للطاقة الذرية ومع أصدقائنا في فيينا. سيزور إيران قريبا ونحن ننتظر رده. العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة كالمعتاد. اذا تمت الزيارة، سيلتقي برئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية.

المحادثات مع السعودية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن المحادثات مع السعودية: لم يحدث تطور جديد. نحن ننتظر أن نرى جدية لدى الجانب الآخر. أثيرت بعض القضايا من بينها القضايا الإقليمية.

يتبع..

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