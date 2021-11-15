رفع أعلام الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022

العالم - رياضة

وأكد الذوادي، أن قطر سترفع علم كل دولة ينجح منتخبها في التأهل إلى مونديال 2022، كبادرة من دولة قطر واللجنة المنظمة للبطولة ولجنة المشاريع والإرث للترحيب بمشجعي تلك الدول، والتأكيد على انتظار قدومهم لهذا الحدث الرياضي الضخم.

ودعا الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، منصور الأنصاري، جميع المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 للحضور، والاستمتاع بتجربة مميزة في مونديال استثنائي.

وحجزت منتخبات ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك مقاعدها في مونديال قطر عبر تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء رفع رايات البلاد المتأهلة قبل أن تحسم منتخبات كرواتيا وإسبانيا وصربيا تأهلها إلى مونديال 2022، مساء الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الجولة العاشرة من تصفيات القارة الأوروبية.