شاهد.. السعودية الی أين..؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث السياسي هادي قبيسي السعودية تعاني من أزمة الانكفاء الاميركي عن المنطقة نسبياً ثانياً انها خاضت معركة طويلة في سوريا وفشلت ودفعت مئات المليارات والان تتحول سياستها نحو القبول بالأمر الواقع تجاه سوريا.

وأضاف قبيسي: السعودية لم تعد تلك الدولة التي تخوض المشاريع والاستراتيجيات وتنجح بحيث تعتبر قائداً للدول العربية أو في الجامعة العربية أو في المنطقة.

وأكد ان مسار عملية سيف القدس عطل صفقة القرن وعطل عملية الاحتضان الخليجي لـ"اسرائيل" والدعم الاسرائيلي للدول الخليجية كمسار يوفر حضانة بديلة عن الحضور الاميركي المباشر.

وبيّن ان السعودية خسرت الرهان علی الحرب العسكرية الاولی في اليمن بحيث انتهی هذا الرهان بشكل مأساوي جداً.

وتابع قبيسي ان السعودية فشلت أيضاً في دعم دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية حيث راهنت علی فوزه مالياً ويعاقبهم الان بايدن علی ذلك.

ورأی ان السعودية عانت من المشكلة في الصورة العالمية بعد قتل خاشقجي والان هناك ملف الجبري الذي يتم ابتزازهم به بحيث بدأت صفقات الاسلحة بناءاً علی ذلك.

وأشار قبيسي الی فشل السعودية في مواجهة قطر التي اقتربت من أن تكون مواجهة عسكرية.

وأكد ان السعودية كانت تصر وتتحدث علناً علی انها تريد اخراج حزب الله من الحكومة ولكن وصل الفشل بها انها انسحبت هي من لبنان بدون تبرير وبحجة غيركافية وبلغة صاخبة وسيئة جداً ما عبر الكثير عنه انه اعلان فشل في لبنان.