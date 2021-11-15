ايران وتركيا، طاولة مفاوضات ودية...والأسرى المضربون في سجون الإحتلال

العالم - بانوراما

وأكد رئيسي على قدرة دول المنطقة على حل قضاياها دون تدخل أجنبي.

الوزير التركي التقى أيضا نظيره حسين امير عبد اللهيان، وأجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وعبر مقابلة خاصة مع قناة العالم الفضائية على مواصلته الاضراب حتى نيله حريته، بعد تخطيه المئة وثلاثة وعشرين يوما من الاضراب.

ويعاني الاسير من مشاكل صحية كبيرة وخطر الموت المفاجئ. هذا ويواصل اربعة اسرى اخرين الى جانب كايد اضرابهم عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم وهي انهاء الاعتقال الاداري الخاص بهم.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.