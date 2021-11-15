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تشاهدون الليلة في بانوراما..

ايران وتركيا، طاولة مفاوضات ودية...والأسرى المضربون في سجون الإحتلال

ايران وتركيا، طاولة مفاوضات ودية...والأسرى المضربون في سجون الإحتلال
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تشديد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وخلال استقباله وزير خارجية تركيا مولد تشاويش اغلو على رفع مستوى التعاون بين ايران وتركيا من المستوى الاقليمي إلى الدولي، ليكون اكثر تأثيرا في المعادلات العالمية.

العالم - بانوراما

وأكد رئيسي على قدرة دول المنطقة على حل قضاياها دون تدخل أجنبي.

الوزير التركي التقى أيضا نظيره حسين امير عبد اللهيان، وأجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وعبر مقابلة خاصة مع قناة العالم الفضائية على مواصلته الاضراب حتى نيله حريته، بعد تخطيه المئة وثلاثة وعشرين يوما من الاضراب.

ويعاني الاسير من مشاكل صحية كبيرة وخطر الموت المفاجئ. هذا ويواصل اربعة اسرى اخرين الى جانب كايد اضرابهم عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم وهي انهاء الاعتقال الاداري الخاص بهم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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