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هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب منطقة "فين" في محافظة هرمزكان جنوب ايران

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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