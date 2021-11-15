ميانمار تفرج عن صحفي أمريكي بعد أيام من الحكم بسجنه 11 عاما

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأعلن سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون نبأ الإفراج عن فينستر في بيان، صدر الإثنين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال إن فينستر "أطلق سراحه وهو في طريقه إلى وطنه".

وأشار ريتشاردسون إلى أنه تفاوض على إطلاق سراح فينستر "خلال زيارة أخيرة لميانمار عندما عقد اجتماعات وجهًا لوجه مع الجنرال مين أونج هلاينج، الحاكم العسكري لميانمار".

وأدين فينستر، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "فرونتير ميانمار"، الجمعة الماضية، بنشر معلومات كاذبة أو تحريضية، والاتصال بمنظمات غير قانونية وانتهاك لوائح التأشيرات.

وحكم على فينستر بأقسى عقوبة حتى الآن بين الصحفيين السبعة المعروفين الذين أدانتهم ميانمار منذ أن أطاح جيشها بالحكومة المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي في فبراير/ شباط الماضي.

ووفقا للأمم المتحدة، احتجز جيش ميانمار ما لا يقل عن 126 صحفيا ومسؤولا إعلاميا وناشرا منذ فبراير / شباط 2021، ولا يزال هناك47 رهن الاحتجاز ، بينهم 20 اتهموا بارتكاب جرائم.