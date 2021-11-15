دقلو يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة أعمال 'إزالة التمكين'

العالم ـ السودان

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الإثنين، أن البرهان كان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي اعتذر عن رئاسة اللجنة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".