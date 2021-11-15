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خطر قد يهدد المحطة الفضائية الدولية قريبا

خطر قد يهدد المحطة الفضائية الدولية قريبا
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن حطاما فضائيا قد يقترب من المحطة الفضائية الدولية قريبا.

العالم _ منوعات

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تبعا لمركز التحكم بالرحلات الفضائية في هيوستن إن المحطة الفضائية قد تدخل قريبا في مدار تسبح فيه بعض أجسام الحطام الفضائي".

وأضاف البيان "وفقا للتعليمات الخاصة فإنه في حال اقتراب المحطة من جسم فضائي يمكن أن يكون خطيرا فإن الرواد الموجودين فيها يجب أن يكونوا في المركبة الفضائية الملتحمة فيها في لحظة الاقتراب".

وكانت "روس كوسموس" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن بقايا حطام قمر Fengyun-1C الصيني قد اقتربت من المحطة الفضائية في 12 نوفمبر الجاري بتمام الساعة 4:00، ولتفادي حدوث أي اصطدام تم تعديل مدار المحطة ورفعه بمقدار 1.2 كلم.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل في 16 نوفمبر الجاري أيضا، وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-20 الروسية المأهولة بالمحطة.

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