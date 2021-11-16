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أمريكا تحذر رعاياها في اثيوبيا: فرار كابول لن يتكرر!

أمريكا تحذر رعاياها في اثيوبيا: فرار كابول لن يتكرر!
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي إن حاملي جوازات السفر الأمريكية يجب ألا يتوقعوا جسرا جويًا على غرار ما حدث في العاصمة الأفغانية كابول إذا وصل القتال إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

العالم - الأميركيتان

وأضاف برايس: "في الوقت الحالي، أديس أبابا هادئة وساد الهدوء منذ أن بدأ الصراع في الانتشار، وهناك رحلات تغادر يوميًا بسعة زائدة، والتمويل متاح من خلال سفارة الولايات المتحدة للأمريكيين الذين لا يستطيعون شراء التذاكر".

وتوقع برايس من احتمالية أن يصل الصراع إلى أديس أبابا، ما يصعب على شركات النقل التجارية الخروج.

وحذرت السلطات الأمريكية الأمريكيين في إثيوبيا من الإخلاء الفوري أو المخاطرة بالوقوع في أزمة إذا امتدت الحرب الأهلية إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

ويتواجد عدد كبير من حاملي جوازات السفر الأمريكية في العاصمة الإثيوبية، ومعظمهم من حاملي الجنسية المزدوجة.

وتقول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردون إنهم توغلوا في مسافة 200 ميل من أديس أبابا.

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أمريكا تحذر رعاياها في اثيوبيا: فرار كابول لن يتكرر!