الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية: أكثر من 6 آلاف إصابة و 134 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 6 آلاف إصابة و 134 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 6 آلاف و430 إصابة و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ زهاء100 مليون جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 6 آلاف و430 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 51 ألفا و 642 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1053 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 720 ألفا و893 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 134 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128.406 وفيات.

وتلقى حتى الآن 55 مليونا و 998 ألفا و 288 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 43 مليونا و 24 ألفا و 902 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 604 آلاف و 995 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 99 مليونا و 628 ألفا و 185 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 37 مليونا و 254 ألفا و 424 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 26 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 87 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 222 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 113 مدينة.

روابط ذات صلة

ايران... تطعيم الرعايا الافغان بلقاح كورونا في خراسان الرضوية

وزارة الصحة: 105 حالات وفاة جديدة بكورونا في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المطران حنا يدعو الأوروبيين إلى موقف صارم ضد الاحتلال وممارساته

تخمة تركيا المائية.. سلاح جيوسياسي ضد العراق

الصحة الايرانية: أكثر من 6 آلاف إصابة و 134 وفاة جديدة بكورونا

شاهد بالفيديو.. کاميرا العالم ترصد فرح ومعاناة اليمنيين بعد تحرير التحيتا

دولة تغير لون علمها تدريجيا دون شعور مواطنيها!

في المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس روسيا مع نظيره الايراني رئيسي: جادون للغاية في المفاوضات النووية لرفع الحظر عن الشعب الإيراني