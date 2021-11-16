علماء يطورون علاجا للشلل في غضون أسابيع

العالم - خاص بالعالم

واثر نجاح دراستهم أمل العلماء في الانتقال سريعاً لإجراء اختبارات على البشر من دون الحاجة إلي إجرائها على حيوانات أخرى معتبرين أن لا فارق كبيراً بين الأنظمة العصبية لمختلف أنواع الثدييات.



وأكد البروفيسور سامويل ستاب أستاذ بجامعة نورث وسترن وقائد فريق الدراسة:"كانت إصابة الحبل الشوكي تحديًا كبيرًا للعلم منذ عقود. والسبب هو أن الجهاز العصبي المركزي لديه قدرة محدودة للغاية لإصلاحه بعد الإصابة، الهدف من دراستنا كان التوصل إلى دواء يمكن أعطاؤه للبشر لمنع الإصابة بالشلل لمن تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون من أمراض".



ويقوم العلاج او الدواء الجديد على استخدام الألياف النانوية لتقليد ما يسمى ببنية المصفوفة خارج الخلية وهي شبكة من مئات ألاف الجزيئات تتطور بشكل طبيعي حول أنسجة الخلية وتنقل إشارات للمساعدة في تجديد الأعصاب.

وقرر الباحثون الانتظار اربعا وعشرين ساعة من انقطاع العمود الفقري لفئران التجارب لحقنها بالدواء الذي يأتي على شكل هلام وذلك لأن البشر الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري من جرّاء حوادث المرور أو إصابات بأعيرة نارية او حوادث اخرى لا يتلقون العلاج علي الفور.

وأكد الباحث أن الدواء آمن لأن المواد تتحلل في غضون أسابيع وتصبح مغذية للخلايا.



وأشار عالم الأحياء الخلوية ماركو ليبنجر :"لم نكن نتوقع نجاح ذلك، بعد أربعة أسابيع الفئران التي تلقت العلاج بدأت تمشي تقريباً كما كانت تفعل قبل الإصابة، في حين أن تلك التي لم تتلقَ العلاج لم تتمكن من المشي".



والهلام الذي طوره فريق الباحثين هو الأول من نوعه لكنه يمكن أن يؤدي إلي جيل جديد من الأدوية تسمي "الأدوية الجزيئية الفائقة" التي تتألف من مجموعة من الجزيئات وليس من جزيء واحد.

ومن أبرز النتائج التي خلص إليها الباحثون أن الحركات الجماعية للخلايا تتكثف وكفاءتها تتحسن عند تعرضها لتحوّر ما.

ووفقاً لإحصاءات رسمية يعاني اكثر من ثلاثمئة ألف شخص في الولايات المتحدة إصابات في النخاع الشوكي ولديهم متوسط عمر متوقع أقل من متوسط العمر المتوقع لبقية السكان.

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