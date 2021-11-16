'حماس' تنعي شهيد طوباس وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إننا وإذ ننعي الشهيد البطل صدام بني عودة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال؛ لنؤكد على ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية".

وشدد القانوع على أهمية "استدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل أماكن وجوده، والتصدي لاعتداءاته واقتحاماته لمدن الضفة الغربية ومخيماتها".

وأكد: أن "تصدي أبناء شعبنا لقوات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وارتقاء الشهيد بني عودة، دليل على ديمومة ثورة شعبنا، ودفاعه عن حقوقه، ومواجهة تغول الاحتلال واعتداءاته المتواصلة".

وأضاف القانوع: أنَّ "جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية، وتوسيع وتيرة الاستيطان، يحتّم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات في الضفة الغربية، وإطلاق يد المقاومة".

ولفت إلى: أن "دماء الشهداء الأبرار ستظل وقودًا لاستمرار مسيرة شعبنا، ونبراسًا يضيء الطريق نحو التحرير وكنس الاحتلال عن كل أراضينا المحتلة".



