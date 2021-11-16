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إيران تمنع موظفي الدوائر الحكومية غير المطعمين من الدوام

إيران تمنع موظفي الدوائر الحكومية غير المطعمين من الدوام
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أنه سيتم منع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية غير المطعمين بلقاح كورونا من الدوام ابتداءاً من الأسبوع المقبل.

العالم - إيران

وقال محسن فرهادي المساعد الفني لمركز الصحة البيئية والمهنية بوزارة الصحة الإيرانية، في إشارة إلى تفاصيل تنفيذ خطة القيود الذكية: إن هذه الخطة ستنفذ من يوم الإثنين المقبل 22 نوفبر/تشرين الثاني.

وأوضح فرهادي: أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وافقت على الخطوط العريضة وتفصيل الخطة المذكورة و جاري التحضير لها وستكون جاهزة للتنفيذ بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المساعد الفني لمركز الصحة البيئية والمهنية بوزارة الصحة إلى القيود الخمسة بالخطة الذكية: المسألة الأولى تتعلق بموظفي الحكومة، بحيث اعتباراً من 22 نوفمبر، وبإبلاغ منظمة الشؤون الإدارية والتوظيفية، سيكلف جميع موظفي المؤسسات الحكومية بالحضور مع تقديم شهادة التلقيح.

وأوضح فرهادي أن نحو 80% من موظفي الحكومة تلقوا لقاح كورونا، مضيفا: منذ منتصف الأسبوع المقبل، سيتم منع الموظفين غير الملقحين من دخول الدوائر الحكومية وإعطائهم إجازة بدون أجر، وفي المرحلة الثانية إذا استمر هؤلاء بعدم تلقي اللقاح فسيتم اعتبارهم غائبين، وفي المرحلة الثالثة سيتم إحالة الأفراد إلى اللجان الأولية للبت في مخالفات موظفي الحكومة، لاتخاذ قرار بالفصل من الخدمة.

وتطرق المساعد الفني لمركز الصحة البيئية والمهنية بوزارة الصحة إلى تفاصيل تنفيذ الخطة الذكية بالنسبة للمهن الحرة، وقال: تم أيضا تضمين الوحدات المهنية والتعليمية والتجارية وقاعات المناسبات والتنقل بين المحافظات في هذه الخطة، وتنقسم إلى مجموعتين، مجموعة مثل المطاعم والمسابح والمراكز الترفيهية والمراكز التجارية وسلسة متاجر البيع بالتجزئة حيث سيطلب من كلا الطرفين، الزبائن والعاملين تقيدم شهادة التطعيم.

وتابع قائلا: يجب أن يكون العاملين في الوحدات الأخرى مثل المخابز ملقحين لكن لايشترط ذلك بالنسبة للزبائن.

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