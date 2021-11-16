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وزير بترول مصر: نتوقع بدء إمدادات الغاز إلى لبنان بحلول 2022

وزير بترول مصر: نتوقع بدء إمدادات الغاز إلى لبنان بحلول 2022
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا إلى لبنان، بحلول أوائل العام المقبل 2022.

العالم - مصر

وعلى هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي، أكد الملا أن "مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع ما يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل" مشيرا إلى "أننا نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب".

يذكر أنه بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أعلن في أكتوبر الماضي، أن الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيمول هذا المشروع.

ووصلت اوضاع الطاقة والمحروقات في لبنان الى حالة حرجة، حيث عرضت ايران اكثر من مرة المساعدة رسميا حيث عرض وزير الخارجية الايراني رسميا خلال زيارته الاخيرة الى لبنان بناء ايران محطات طاقة للبنان، إلا ان الحكومة اللبنانية لم تجب على العرض الايراني.

هذا ويستورد تجار لبنانيون المازوت والبنزين من ايران ويشرف حزب الله على نقل هذه المحروقات من الموانئ السورية الى الداخل اللبناني وتوزيعها كما يشرف على تقديم المازوت للمخابز والمستشفيات التي قد تتوقف في حال غياب هذه المادة.

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