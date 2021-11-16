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تسجيل نحو 37 ألف إصابة بفيروس كورونا و1240 حالة وفاة في روسيا

تسجيل نحو 37 ألف إصابة بفيروس كورونا و1240 حالة وفاة في روسيا
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

سجلت روسيا تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 36818 إصابة، فيما تم تسجيل 1240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

العالم - روسيا

ووفقا لآخر البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، سجلت السلطات الصحية تراجعا في عدد الإصابات بشكل عام وفي موسكو بشكل خاص حيث تم اكتشاف 2606 إصابة فقط خلال اليوم الماضي.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (3131) تليها موسكو (2606) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2043).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 9 ملايين و145912 إصابة، تعافى حتى الآن 7 ملايين و846448 شخصا بينهم 34161 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 257837 حالة وفاة.

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