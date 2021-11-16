قطر ترد على اتهام منظمة العفو الدولية لها باستغلال العمال الوافدين

العالم - قطر

وحسب وكالة (رويترز)، جاء في تقرير منظمة العفو المؤلف من 48 صفحة ويحمل اسم "تصويب الحقائق 2021" أن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في عام 2014.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن "مارك دوميت" مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية قوله "إن التراخي الواضح من قبل السلطات يترك آلاف العمال في خطر الاستغلال المستمر من جانب أرباب العمل عديمي الضمير، مع عدم قدرة كثيرين منهم على تغيير جهة العمل ومواجهة سرقة الأجور".

وأضاف: "ليس لديهم أمل يذكر في التعويض أو العدالة، العمال الذين سيظلون في قطر بعد كأس العالم سيكون مصيرهم أكثر غموضا".

لكن مكتب الاتصال الحكومي القطري أعلن في بيان رفضه ما يقال بأن إصلاحات العمل لم تسفر عن تغييرات على أرض الواقع بالنسبة لآلاف العمال الوافدين.

وقال البيان إن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل تمكن 242870 عاملا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في سبتمبر أيلول 2020.

وأضاف البيان أن التقرير لم يشر أيضا إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على حوافز مالية أخرى.وجاء في البيان أن قطر لم تتردد قط في الاعتراف بأن نظام العمل فيها لا يزال قيد التطوير.

وقال إن الحكومة ملتزمة بالمشاركة بشكل تعاوني وبناء مع الشركاء والمنتقدين الدوليين لتحسين المعايير لجميع العمال المهاجرين في قطر على نحو أكبر.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل وستضم 32 فريقا.