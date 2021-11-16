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بالصور.. استمرار تنفيذ عملية التسوية في محافظة ديرالزور

بالصور.. استمرار تنفيذ عملية التسوية في محافظة ديرالزور
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

لليوم الثالث تواصلت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور في سوريا من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الذين نصت التسوية على أن تكون خدمتهم ضمن محافظات المنطقة الشرقية.

العالم - سوريا

وذكرت سانا أنه منذ ساعات الصباح شهد مركز التسوية الذي افتتح في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور إقبالاً كبيراً من الراغبين بتسوية أوضاعهم ممن لم تتلطخ أيدهم بدماء السوريين والراغبين بالعودة إلى جادة الصواب وممارسة حياتهم الطبيعية في مجتمعهم.

وقال الشيخ خلف الأسعد الذي كان رئيساً لما يسمى المجلس التشريعي لدى "قسد" بدير الزور وجاء للانضمام للتسوية أتينا اليوم للاستفادة من التسوية التي أطلقتها الدولة لافتاً أن الإقبال الكبير الذي يشهده مركز التسوية وقال هو تأكيد واضح على رغبة الكثير من أبناء الجزيرة السورية بالعودة إلى حضن الوطن داعياً جميع أبناء سوريا سواء في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية والانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أو القوات التركية للعودة إلى جادة الصواب لأنه لا بديل عن الهوية السورية ولا عن وحدة وسيادة الأرض السورية وعلينا جميعاً أن ندافع ونقاتل من أجل وحدتها وتخليصها من رجس الإرهاب والاحتلال.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية اوضاعهم بالإجراءات الميسرة والتسهيلات المقدمة لهم خلال إجراءات التسوية.

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