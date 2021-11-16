إحتجاج صحافيي السودان رفضاً للإنقلاب العسكري واستهداف الحريات

العالم - مراسلون

لم تسلم كل التظاهرات والمسيرات التي اعقبت الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر الماضي من اعتداءات على المتظاهرين السلميين قتلا وتنكيلا.

وتطور الامر بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين بالاعتقال تارة، وبالعرقلة تارة اخري لمنع إيصال الوقائع الحقيقية، فيما يحدث من حراك ما دعا اتحاد الصحفيين لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة.

تجمع المهنيين السودانيين اصدر بيانًا حول ما اسماه ممارسات المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير باعتباره حاد عن طريق نبض الشارع السوداني مؤكدين بأنهم ليسوا جزءا من اية دعوات للتسوية تحت شعار "لا تفاوض ، لا مساومة ، لا شراكة".

ويرى الشارع السوداني أن اي نكوص او تراجع عن مسيراته وتظاهراته سيعيدهم مرة اخرى الى مربع النظام العسكري البائد الذي اذاقهم الامرّين.

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