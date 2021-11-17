جامعة أردنية تلغي زيارة وفد إماراتي بسبب "التطبيع"

العالم - الأردن

وأشادت القوى الطلابية في الجامعة الهاشمية، امس الثلاثاء، بقرار إدارة الجامعة إلغاء الزيارة، وقالت: "بعد التواصل مع إدارة جامعتنا ممثلةً بعميد شؤون الطلبة الأكرم الدكتور صادق شديفات، ونقلًا عنه، فقد تم إلغاء زيارة وفد جامعة "بن زايد للذكاء الاصطناعي".

وقدمت "القوى الطلابية" الشكر لإدارة الجامعة وعميد شؤون الطلبة فيها، "على موقفهم وتجاوبهم مع مطالب الطلاب، وصوتهم الرافض دائمًا وأبدًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وشدد البيان على أن "التطبيع بكافة أشكاله لا يمكن أن يمرّ، وصوت طلبة الجامعة الهاشمية الأحرار حاضرًا ليؤكد على موقفهم الواضح من القضية الفلسطينية (..)، من أجل رفض ترويج الخيانة كوجهة نظر".

وأهابت "القوى الطلابية" بموقف طلبة الجامعة الأردنية، وموقف طلاب الجامعة الهاشمية الذين لم يسمحوا بانعقاد هذا المؤتمر من الأساس، على أن تكون "هذه التحركات شوكة في حلق كل من يسعى لاختراق وعي المؤسسات الأكاديمية والجامعات".

وختم البيان: "عندما تكون العقيدة أساسًا، والوجهة واضحة، والمبادئ ثابتة لا تتجزأ؛ عندئذٍ تنهض الأمم وتقوم الحضارات، ولأن كل بوصلة لا تُشِير إلى فلسطين مشبوهة، فلا مكان بيننا لعقد فعاليات تطبيعية".

وانسحب طلاب في الجامعة الأردنية، الثلاثاء، من مؤتمر للمنح الدراسية؛ رفضاً للتطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته.

وأعلن الطلبة "رفضهم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأوضحوا أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات، عرضت منحاً دراسية لطلاب تخصص تكنولوجيات المعلومات الـ" IT".

وبيّنوا أنهم أن تفاجؤوا لاحقا بتعاون الجامعة الإماراتية مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومركز أبحاث وايزمان الإسرائيلي.

وأوضح الطالب في الجامعة الأردنية عبد الله البيك، أن "المنح المقدمة من جامعة بن زايد في الإمارات لن تقتصر على طلبة الجامعة الأردنية بل سيشمل جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية".

وأكد أن "موقفًا موحدًا سيصدر عن طلبة الجامعات في الأردن؛ لرفض ممارسات التطبيع من أي جهة كانت، وتحت أي غطاء".