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السودان..

مجلس السيادة: الإفراج عن المعتقلين وبينهم حمدوك خلال يومين

مجلس السيادة: الإفراج عن المعتقلين وبينهم حمدوك خلال يومين
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

ذكر عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن القيادة العسكرية التي سيطرت على السلطات في البلاد تنوي الإفراج عن جميع المسؤولين المتعقلين الذين تم احتجازهم خلال الأحداث الأخيرة.

العالم - السودان

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن عقار قوله في حديث لها، الثلاثاء: "على الفرقاء في السودان الرجوع إلى المفاوضات دون شروط مسبقة".

وأضاف المتحدث حسب القناة أنه "سيتم الإفراج عن المعتقلين وبينهم (رئيس الوزراء المقال عبد الله) حمدوك خلال يومين".

وصرح عضو مجلس السيادة: "حمدوك أخبرني خلال لقائنا أنه يتفق مع ما يقره السودانيون".

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة.

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السودان.. مجلس السيادة: الإفراج عن المعتقلين وبينهم حمدوك خلال يومين

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