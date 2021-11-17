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عودة 18 وحدة صناعية إلى دورة الإنتاج في محافظة هرمزكان بجنوب ايران

عودة 18 وحدة صناعية إلى دورة الإنتاج في محافظة هرمزكان بجنوب ايران
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مديرية الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة هرمزكان /جنوب ايران/ خليل قاسمي عادت الى دورة الانتاج.

العالم - ايران

واضاف خليل قاسمي ، في تصريحه اليوم الاربعاء: إن الوحدات الإنتاجية المذكورة خرجت من دورة الإنتاج خلال السنوات الماضية بسبب مشاكل تقنية ونقص المواد الخام وقلة السيولة ورأس المال ومشاكل الإنتاج والإدارة.

وتابع: من خلال تحديد هذه الوحدات وتشخيص مشاكلها ، تم تقديم الدعم اللازم في هذا الصدد وعادت هذه الوحدات الإنتاجية إلى دورة الإنتاج وبذلك تم إعادة 156 فرصة عمل في المحافظة.

ولفت الى إن المساعدة في توريد المواد الخام ورأس المال العامل من خلال توفير التسهيلات المصرفية وجذب مستثمرين جدد وحل المشاكل الإدارية هي من بين الأنشطة التي أثمرت عن عودة هذه الوحدات إلى دورة الإنتاج.

ونوه الى دور الهام للمصارف والمديرية العامة للضرائب والتأمين الاجتماعي وقضاء المحافظة ومقدمي الخدمات الآخرين في إحياء الوحدات الانتاجية المغلقة والراكدة بالمحافظة.

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عودة 18 وحدة صناعية إلى دورة الإنتاج في محافظة هرمزكان بجنوب ايران

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