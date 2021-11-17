معركة الاسراء الفلسطينيين ضد الاعتقال الإداري

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كايد وأربعة من الأسرى الفلسطينيين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإحتلال وشعارُهم جائعون للحرية.

في مجال اخر وبينما تنسحب قوات العدوان السعودي على اليمن ومرتزقته من مدينة الحديدة غربي اليمن، اقدم المرتزقة على ارتكاب ِجريمة ٍبشعة حيث قاموا باعدامِ عشرة اسرى يمنيين ونكلوا بجثامينهِم، فيما عُرف بجريمة ِالساحل الغربي. هذه الجريمة البشعة اثارت تعليقات وغضبا واسعاً على مواقع التواصل.

من جهة اخری، من وقتٍ لآخر يخرج على شاشاتِ التلفزيون ومواقع التواصل أشخاصٌ كلُ وظيفتِهم اثارةُ الفتن على كل المستويات. احد هؤلاء القس المصري المدعو زكريا بطرس، الذي انتشر فيديو له وهو يسيء الى الإسلام والرسول الأكرم. الفيديو أثار موجةَ غضب واسعة وسط دعوات لمحاسبةِ كل من يسيء للأديان ومقدساتِها.

الی مجال كرة القدم؛ زهرة كودايي؛ السيدة الايرانية التي هي حارسةُ مرمى منتخب ِايران للسيدات في كرةِ القدم بينما تعمل في النجارة ِلاعالة عِائلتها. زهرة ساهمت في فوزِ منتخب ايران على نظيرهِ الاردني والتأهل الى نهائياتِ كأس امم اسيا. القصة ليست هنا، فبعد المباراة قال الاتحاد الاردني لكرةِ القدم انه قدم َشكوى للاتحاد الاسيوي تطلب التأكد َمن حارسة ِمرمى المنتخبِ الايراني وتحديد ما اذا كانت رجلا ام امرأة. طبعا الطلب أثارَ موجة انتقادات وغضبا من التنمرِ الاردني الذي امتد الى مواقعِ التواصل.

وأيضاً في مجال كرة القدم، اثارت مجموعة امنية مسلحة رافقت المنتخب الاماراتي عند وصوله المنتخب الايراني في لبنان، اثارت حفيظة عدة نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.