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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية 
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء،في حسينية الإمام الخميني (رض) جمعا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في إيران.

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل الخبر تباعا .

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