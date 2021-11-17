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السلطات تغلق 4 جسور في الخرطوم قبيل انطلاق مليونية بالعاصمة

السلطات تغلق 4 جسور في الخرطوم قبيل انطلاق مليونية بالعاصمة
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، وذلك قبل ساعات من انطلاق تظاهرات مرتقبة، للمطالبة بالحكم المدني.

العالم - السودان

ودعت تنسيقيات "لجان المقاومة"، لتظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان 2019.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم، وبحري، وأم درمان.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات الانقلابية.

والخميس، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، الذي أدى اليمين الدستورية، في وقت سابق الجمعة.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

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السلطات تغلق 4 جسور في الخرطوم قبيل انطلاق مليونية بالعاصمة