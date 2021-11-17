شاهد.. آخر مستجدات المظاهرات ضد الحكم العسكري في السودان

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم أن السلطات السودانية قامت بقطع الإتصالات بهدف منع التواصل بين المواطنين للمشاركة في المظاهرات التي تشهد مشاركة واسعة من ابناء الشعب الذين يرفعون العلم السوداني ويهتفون ضد الإنقلاب العسكري ضد الحكم المدني.

وأوضح مراسل العالم أن القوات السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع حضور رافضي الإنقلاب العسكري في الشوارع مشيراً الى مطاردة القوات الأمنية لبعض المشاركين في الشوارع واعتقالهم.

وأكد مراسل العالم على أن الشعب السوداني اوصل رسالته الى العالم حول رفض الحكم العسكري.

ودعت تنسيقيات "لجان المقاومة"، لتظاهرة مليونية بالعاصمة السودانية، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان 2019.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات الانقلابية.

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