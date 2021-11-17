الصحة الإيرانية: 125 وفاة و6521 اصابة جديدة بالكورونا

العالم - إيران

وأشارت وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إلى وفاة 125 شخصا في ايران خلال الساعات الـ24 الماضية تاثراً بمرض كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء داخل البلاد 128 ألفا و531 حالة.

وعن مجموع الإصابات اليومية، فقد أعلنت وزارة الصحة عن 6 آلاف و521 إصابة جديدة ايران، منذ أمس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء؛ وارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 6 ملايين و57 ألفا و893 شخصا.

ولفت البيان أن مجموع حالات الشفاء بين المصابين بهذا الفيروس الوبائي على صعيد البلاد، بلغ لحد اليوم، 5 ملايين و734 ألفا و181 شخصا.

هذا وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا الوبائي الموزعة في البلاد، تجاوز الـ100 مليون جرعة لحد الآن.

وقالت الوزارة في بيانها أن ما يبلغ 56 مليونا و135 ألفا و524 شخصا في البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي، مقابل 43 مليونا و396 ألفا و296 شخصا ممن تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 643 ألفا و17 على الجرعة الثالثة (التذكيرية) من هذه اللقاحات.