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جواد أوجي يهنىء محمد هامل لاختياره أمينا لمنتدى الدول الغازية

جواد أوجي يهنىء محمد هامل لاختياره أمينا لمنتدى الدول الغازية
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" المرشح الجزائري "محمد هامل" لاختياره أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز  GECF في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، قائلا إن الجزائر وإيران ستواصلان تعاونهما الوثیق في إطار المنتدی ومنظمة أوبك.

العالم - إيران

وأضاف أوجي اليوم الأربعاء أن: إيران بذلت جهودا دبلوماسية عديدة لمنصب أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ولكن نظرا لشغل إيران منصب الأمين العام لفترتين (4 سنوات) فقد واجهتنا ظروفا أكثر صعوبة من المنافسين الآخرين الذين لم يسبق لهم شغل هذا المنصب.

وتابع: يضم المنتدى 11 دولة وحتى الآن لم يتمكن سوى عضوين هما روسيا وإيران من تسلم منصب الأمين العام.

وشدد على أن الجزائر وإيران ستواصلان تعاونهما الوثیق في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك كالمعتاد قائلا: لقد أجريت محادثات بناءة مع نظيري الجزائري حول هذا الموضوع وأتوقع أن تتمخض هذه المحادثات عن نتائج جيدة خدمة للتعاون المشترك.

ويضم المنتدى 11 دولة وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الإستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات.

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جواد أوجي يهنىء محمد هامل لاختياره أمينا لمنتدى الدول الغازية