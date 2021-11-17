مجلس النواب اليمني يندد بإستمرار غارات العدوان السعودي

العالم - اليمن

واستنكروا في جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، الغارات التي شنها طيران العدوان مؤخراً على مناطق حيس والجبلي والجاح والتحيتا بمحافظة الحديدة، وكذا غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، ومنطقة الجند بمديرية التعزية.

وأدان نواب الشعب الاستهداف المتواصل والممنهج لمحافظتي صعدة ومأرب، خاصة على مديريتي الجوبة وصرواح، مطالبين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات التابعة لهما بتحمل بالمسئولية لوضع حد لصلف العدوان وانتهاكه للسيادة اليمنية وقتل أبناء الشعب اليمني.