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استطلاع يظهر تزايد الشكوك حول صحة بايدن العقلية

استطلاع يظهر تزايد الشكوك حول صحة بايدن العقلية
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف استطلاع رأي أجرته "بوليتيكو" بالتعاون مع "مورنينغ كونسلت"، تزايد الشكوك لدى الناخبين الأمريكيين حول الصحة والأهلية العقلية للرئيس جو بايدن.

العالم- الأميركيتان

وبحسب الاستطلاع الذي أجري من 13 إلى 15 نوفمبر وشمل 1998 ناخبا مسجلا، فقد وافق 40% فقط من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع على القول بأن بايدن "يتمتع بصحة جيدة"، بينما عارض ذلك 50%، وتمثل الفجوة البالغة 10 نقاط مئوية، خارج هامش الخطأ في الاستطلاع، تحولا هائلا بمقدار 29 نقطة منذ أكتوبر 2020، والذي وجد الاستطلاع حينها أن الناخبين يعتقدون أن بايدن يتمتع بصحة جيدة بفارق 19 نقطة.

وعند سؤالهم عما إذا كان بايدن لائق عقليا، انقسم الناخبون بشكل متساو تقريبا، حيث قال 46% إنه كذلك و48% عارضوا ذلك. لكن هذا الهامش السلبي المكون من نقطتين يقف في تناقض صارخ مع أرقام بايدن في أكتوبر الماضي، عندما اعتقد الناخبون أنه لائق عقليا بفارق 21 نقطة.

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استطلاع يظهر تزايد الشكوك حول صحة بايدن العقلية

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