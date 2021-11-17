امير قطر يبحث مع الرئيس البرازيلي التعاون العسكري والاقتصادي

العالم - قطر

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين بالديوان الأميري القطري، في الدوحة، عقب مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس البرازيلي (زيارة غير معلنة المدة)، بحسب بيان للديوان.

وجرى خلال الجلسة "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدفاع والطاقة والرياضة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وخلال الجلسة أكد الرئيس البرازيلي حرصه على "تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن أمير قطر تمنى لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء في شتى المجالات.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال أمير قطر: "بحثت اليوم مع الرئيس بولسونارو أوجه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والبرازيل بما يحقق طموح شعبينا الصديقين في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة والرياضة، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتعتبر قطر شريكاً رئيسياً وسوقا مهما للمنتجات البرازيلية، كما تعد البرازيل الشريك التجاري الثامن عشر لقطر على مستوى العالم، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015، نحو 4 مليارات ريال.