لبنانيون يتساءلون: مباراة كرة قدم أو مقرّ أمني؟

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الساحة المقابلة لمدخل الملعب تحوّلت هي الأخرى إلى مرآب للسيارات الأمنية مع انتشار عناصرها بأسلحتهم خارج الملعب، خاصة أن قوانين الاتحاديْن الدولي والآسيوي تمنع السلاح الظاهر داخل الملعب حتى لو كان لعناصر قوى الأمن المحلية.

وفور نهاية المباراة، غادرت بعثة المنتخب الإماراتي إلى المطار مباشرة.

وفي سياق غير بعيد، أعلن المدير الفني لنادي الصفاء محمد الدقة استقالته من مهامه بعد اجتماعه بأمين السر هيثم شعبان.

واعتبر الدقة أن سبب استقالته تعود لمواقفه السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعارض مع آراء النادي.

وكان الدقة قد انتقد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر بعد وصول منتخب الإمارات إلى لبنان وما تبع ذلك من انتقادات للاتحاد وترحيبه ببعثة المنتخب الإماراتي بقوله يا هلا برجال زايد، ودخول فريق أمني اماراتي عبر المطار مرافق للمنتخب.

المصدر: موقع العهد