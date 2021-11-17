1000 قرار من هيئة قضاء العراق بشأن طعون الانتخابات

العالم - العراق

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للعراقية الإخبارية، إن "المفوضية رفعت 1430 توصية بخصوص الطعون إلى الهيئة القضائية والأخيرة ردت وأصدرت ألف قرار من بينها 6 توصيات بإعادة عد وفرز محطات وإلغاء نتائج ناقضة فيها توصيات للمفوضية".

وأضافت، أن "التوصيات الست صدرت بموجبها قرارات تراوحت بين عد وفرز 108 محطات، اعتبر جزء من الأصوات فيها باطلا، وتم ايضاً إلغاء نتائج محطات ومراكز لأسباب بموجب التوصيات هذه".

وأوضحت كذلك أن "من بين أسباب إلغاء نتائج محطات ومراكز هو تكرار بصمة الناخب ببرنامج تقاطع البصمات وتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة".

ولفتت إلى أن "العد والفرز شمل فقط 108 محطات حتى الآن، والمفوضية الآن بصدد تطبيق القرارات الألف التي صدرت عن الهيئة القضائية وحسمها يتطلب وقتاً وهو يسبق إعلان نتائج الانتخابات النهائية".

وأشارت إلى أن "تطبيق قرارات الهيئة القضائية قد يسمح بحدوث تغيير في النتائج بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز".

ويوم أمس، أكدت مفوضية الانتخابات، أنها لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أكملنا التزاماتنا وننتظر انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون المقدمة".

وأضاف، أن "المفوضية لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية".