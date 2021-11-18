الإتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه بشان الإشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

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جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل، الأربعاء.

وأعرب البيان عن قلق الاتحاد حيال الاشتباكات التي تسببت بخسائر في الأرواح على حدود البلدين.

وذكر البيان أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل بحث الوضع هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأضاف أن ميشيل دعا إلى تخفيف التوتر والالتزام بوقف إطلاق النار.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى التحلي بضبط النفس، واحترام الاتفاقات الثلاثية الموقعة سابقًا، ومواصلة المفاوضات من أجل حل شامل للمشكلات بما في ذلك جهود ترسيم الحدود.

والثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مواقع عسكرية أذربيجانية حدودية تعرضت لقصف مدفعي أرميني، وأضافت أن قواتها ردت على الاعتداءات الأرمينية بالمثل.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.