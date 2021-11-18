سوريا تنتصر على المؤامرة الامريكية المدعومة خليجيا

العالم - انقلاب الصورة

وتساقطت الجمل حول الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه وتساقط معها من كان يرددها كل هذه السنوات الغابرة.

وها هي العبرة من وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد بعد عشر سنوات من الحرب الضروس على سوريا يعود مرة اخرى لاعادة العلاقات سوريا.

ويرى محللون سياسيون ان هذه الزيارة اختراقا كبيرا وفشل سقوط المشروع الامريكي المدعوم خليجيا لاسقاط النظام السوري.

ويشيرون الى ان هذا يؤكد ان سوريا انتصرت على المؤامرة فهي الان جزء اساسي من محور المقاومة وقوية وان سوريا لن تستسلم ولن ترضخ ولن تطبع.

وتعد سوريا حاضن العروبة وقلب العروبة النابض ودفعت ثمن انها لم تفرط يوما بالحق العربي.

وتبرر الدول الخليجية تصرفاتها بانها محاولة لتفكيك التحالف بين سوريا وايران وحزب الله وثمن هذا التحالف كان دم وشرف وكرامة وانتصارات استراتيجية ووقوف ايران من اللحظة الاولى الى جانب دمشق في الوجه المشروع الارهابي الامريكي الاسرائيلي.

ويؤكد سياسيون سوريون ان سوريا دائما ما كانت وفية لحلفائها خاصة دور ايران وحزب الله والدور الروسي الداعم للدولة السورية.

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https://www.alalam.ir/news/5903813