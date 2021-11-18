شاهد..من يقف وراء إراقة دماء السودانيين في الخرطوم؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مصعب ابراهيم، في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الشارع السوداني هو العامل والمحرك الوحيد لعملية انتقال الديمقراطية في السودان وهو مصر بان تكون الدولة مدنية خالصة.

واضاف: ان الشارع السوداني عندما اطلق اللآت الثلاث، لامساومة، لا مفاوضات ولاشراكة مع المكون العسكري، يهدف الى احجام القوى العسكرية وان تقوم بتأدية دورها الوحيد في السودان وهو حماية الحدود لا اكثر ولا الاقل.

واوضح ابراهيم،ان الشعب السوداني هو المحرك الاساسي والفعال من اجل ايجاد دولة مدنية، ويسقي هذا المطلب بدمائه التي تراق في شوارع الخرطوم.

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